IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.: Das Lomiko-Investment Promethieus Technologies steht kurz vor dem Börsengang

Das Lomiko-Investment Promethieus Technologies steht kurz vor dem Börsengang

26. Februar 2019, (Vancouver, B.C.) Lomiko Metals Inc. (Lomiko) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) Lomiko Metals Inc. gibt bekannt, dass Promethieus Technologies PLC (Großbritannien) eine Börsenzulassung in Europa beantragt hat. Momentan verhandeln Vertreter von Promethieus mit den Aufsichtsbehörden, um die Börsennotierung zum Abschluss zu bringen. Nach Beendigung dieses Prozesses plant Promethieus die Bekanntgabe weiterer Nachrichten im Hinblick auf die Finanzierung.

Lomiko verfügt über eine Beteiligung von 20 % sowohl an Promethieus Technologies Inc. (Kanada) als auch an Promethieus Technologies PLC (Großbritannien). Die Firmen haben Bankbeziehungen mit kanadischen wie auch mit Offshore-Finanzinstituten hergestellt, um die Börsennotierung und die dazugehörigen Finanztransaktionen abzuwickeln. Außerdem hat Promethieus Technologies Inc. (Kanada) die erste Teilzahlung von $ 50.000 von insgesamt $ 199.500 als Gründungsdarlehen an Lomiko Metals geleistet.

Wenn man auf die Jahre 1980, 1990 und 2000 zurückblickt, stellt man fest, dass damals jeweils Branchen wie die Computer-, Internet- und Smartphone-Industrie entstanden. Wir sind zuversichtlich, dass der Bereich Elektrofahrzeuge an einem Wendepunkt angelangt ist und die vermögensstärkste Branche des Jahres 2020 darstellen wird, sagte A. Paul Gill, der VP Business Development von Promethieus und CEO von Lomiko Metals.

Wie am 3. Dezember 2018 bekannt gegeben, hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt neu auf zukunftsweisende Technologie-Investments ausgerichtet und prüft gegenwärtig Investmentmöglichkeiten in die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, in umweltfreundliche Energien, das Internet der Dinge sowie CleanTech- und GreenTech-Materialien im Zusammenhang mit diesen Technologien.

Die Strom- und Energieversorgungsunternehmen rund um den Globus haben die Bedeutung von Energiematerialien wie Graphen, Uran, Vanadium, Lithium, Tantal, Gallium, Kobalt und Graphit für die Energieerzeugung, Methoden zur Netzspeicherung und die mobile Energiespeicherung bereits erkannt. Darüber hinaus macht die neue Software neue Arten der Datenspeicherung und sichere Transaktionen möglich. Produkte des Bereichs Internet der Dinge sind ein massiver Trend auf dem Gebiet der intelligenten Gebäudeautomation, mit welchem neue intelligente Geräte in unser Zuhause und in unsere Büros Einzug halten werden. Ziel von Promethieus ist es, Unternehmensgründungen in diesen Bereichen zu identifizieren und zu finanzieren.

Weitere Informationen über Lomiko Metals erhalten Sie auf der Website unter www.lomiko.com oder von A. Paul Gill telefonisch unter 604-729-5312 oder per E-Mail unter info@lomiko.com.

Im Namen des Board

Jacqueline Michael

Direktor, Chief Financial Officer

Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46030

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46030&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54163 Q4097

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA54163Q4097

AXC0224 2019-02-26/14:08