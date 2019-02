Die Geduld der Parlamentarier mit der Premierministerin im Gezerre um den EU-Austritt ist langsam am Ende. Nun bietet Theresa May dem Parlament eine Verschiebung des Brexits an.

Die britische Premierministerin Theresa May ebnet dem Parlament den Weg für eine Verschiebung des Brexit. Sollte sie bei Abstimmungen über das Brexit-Abkommen sowie einen Austritt aus der Europäischen Union ohne Vertrag unterliegen, werde sie die Abgeordneten dazu abstimmen lassen, kündigte sie am Dienstag an.

Medien hatten bereits zuvor berichtet, dass May den Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer "kurzen Verlängerung" der Austrittsfrist anbieten wolle, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern.

Eine entsprechende Beschlussvorlage wolle May den Abgeordneten bereits am Mittwoch bei ...

