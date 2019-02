Die Disney-Aktie musste im Dezember eine leichte Korrektur über sich ergehen lassen, befindet sich seit der Jahreswende aber wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 18. Januar gelang ein Anstieg auf 98,30 Euro, ehe der Kurs in eine Seitwärtsbewegung einschwenkte. Seit Mitte Februar geht es wieder in nördliche Richtung, sodass in den vergangenen Tagen auch die 100-Euro-Marke geknackt werden konnte. Auf das Jahr gesehen stehen nunmehr Kursgewinne von 8,36 Prozent zu Buche. Dass muss aber noch nicht ... (Alexander Hirschler)

