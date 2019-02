Die Covestro Aktie hatte am 20.12.2018 einen Tiefpunkt bei ca. 41 Euro gesetzt und somit den Abwärtstrend gestoppt. Aktuell befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Einen lokalen Widerstand kann man bei knapp 52 Euro erkennen. Zusammen mit dem wichtigeren Widerstand bei rund 61 Euro bilden diese eine Widerstandszone. Der RSI war auf dem Weg in die überkaufte Zone, ist jedoch wieder abgestiegen und liegt bei 52 Punkten.

Das sagt der 4-Stundenchart!

Dem 4-Stundenchart kann man entnehmen, ... (Andreas Quirin)

