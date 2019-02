Während BMW, Daimler und Co noch prüfen, nachdenken, testen - rollen die neuen Model 3 von Tesla bereits über die Straße. Der Ersteindruck vieler Kunden ist überraus positiv. Schnelligkeit bei der Markteinführung, bei der Beschleunigung der Autos aber auch beim Twittern des Firmenchefs ist bisher das Erfolgsgeheimnis von Tesla. Tesla ist die "Top-Elektroauto-Marke 2018". Doch in der heutigen AKTIONÄR-TV-Sendung wird der Frage nachgegangen: War Tesla in vielen Punkten zu überhastet, rächt sich die rasche Markteinführung des Model 3 auf lange Sicht?

