Verlustvorträge. In den letzten Tagen habe ich in verschiedenen Geschichten von Mänteln, Verlustvorträgen und Latenten Steuern geschrieben. Auch bei A-tec habe ich an die Verlustvorträge als letztes Asset gedacht. Ich möchte heute klar und deutlich ausdrücken, dass ich von "Mantelspekulationen", wie sie noch vor wenigen Jahren vor allem in deutschen Börsebriefen fallweise in Erwägung gezogen wurden, abrate. Aus mehreren Gründen. Zuerst einmal sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich die steuerlichen Richtlinien laufend verschärft worden, und sie werden noch immer verschärft. Selbst eine gute Konstruktion, die ein fähiger Steuerberater gemacht hat, kann morgen schon zusammenbrechen, weil das Finanzamt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...