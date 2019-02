Unter http://www.boerse-social.com/listing rechts oben zeigen nun beide Beobachtungsdepots (alle Aktien vom direct market plus bzw. direct market gleichgewichtet gekauft) nach oben. Verantwortlich dafür war ein Oldie, die bereits 20 Jahre gelistete Sanochemia, die gestern mehr als 20 Prozent Plus machte und so auch den Graph des direct market plus Depot nach oben drehte.Sanochemia ( Akt. Indikation: 1,88 /1,92, 1,88%) Im direct market gibt es heftige Ausschläge in beide Richtungen, so fällt die B-A-L Germany AG Vz mit mehr als 100 Prozent Plus auf, Biovolt verliert hingegen in wenigen Wochen fast 60 Prozent. Bei beiden hat Alexander Coenen, dessen Signature AG ebenfalls enthalten ist, mitgemischt. Coenen steht für Volatilität. (Der Input von gabb Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...