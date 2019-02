Gütersloh (ots) - Für TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, kommt nach dem Relaunch des Gesundheitsratgebers »natürlich« jetzt der nächste Schritt mit Blick auf die Interessen des Reformwaren-Fachhandels: Die zweite neugestaltete Ausgabe März/April wird zudem erstmals als Kaufedition im Zeitschriftenhandel erhältlich sein und so eine potenziell größere Leserschaft erreichen.



Mit ihrer frischen Gestaltung, aktuellen Tipps und relevanten Hintergrundinformationen ist die »natürlich« seit Jahresbeginn fokussiert auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zugeschnitten. Ab sofort erhalten die Interessenten das Magazin auch in mehr als 10.000 Presseverkaufsstellen wie Zeitschriftenkiosken, Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlungen. Damit erreicht die »natürlich« ab sofort insgesamt mehr als 800.000 Leser.



"Die Verbreitung des Magazins über die Fachgeschäfte hinaus wird neue gesundheitsbewusste Kunden für das hochwertige Sortiment Reformwaren und Naturkosmetik gewinnen und ist für uns von entscheidender Bedeutung", erklärt Michaela Salomon, Head of Sales Marketing, die mit ihrem 15-köpfigen Team die »natürlich« betreut.



"Wir wissen, dass der Reformwaren-Fachhandel ein agiler Markt ist und möchten daher noch konsequenter mit unseren Maßnahmen die Branche unterstützen. Mit der »natürlich« als Fachmagazin sprechen wir Interessenten auch außerhalb des Fachhandels an und begeistern sie so für das Sortiment", ergänzt Stefan Postler, TERRITORY-Geschäftsführer.



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Katja Mayer mayer.katja@territory.de Telefon 05241 23480 571