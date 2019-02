FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Spirituosenhersteller Diageo will seine Beteiligung an der Sichuan Shuijingfang Co Ltd auf 70 von derzeit 60 Prozent ausbauen. Dem Board des Anbieters von auf Getreidebasis produziertem Schnaps (Baijiu) sei eine entsprechende Offerte über je 45 Yuan, umgerechnet 5,91 Euro, vorgeschlagen worden. Gleichzeitig hieß es, dass Diageo nicht zur Abgabe eines Gebots verpflichtet und es nicht sicher sei, ob die Anteilsaufstockung tatsächlich umgesetzt werde.

Im vergangenen Jahr hatte der für Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin bekannte Konzern den Anteil bereits auf 60 von knapp 40 Prozent erhöht.

