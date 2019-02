Essen (www.aktiencheck.de) - Das Aufwärtsmomentum an den wichtigen globalen Aktienmärkten hält unverändert an, so die Analysten der National-Bank AG. Hätten die Kurse in den letzten Wochen des alten Jahres nur die Richtung nach unten gekannt, so sei momentan das Gegenteil der Fall. Seit Beginn des Jahres hätten DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658152/ WKN 965815) beachtliche 9,3% bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...