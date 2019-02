WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen will im weltweit größten Automarkt China künftig auch im Einstiegssegment angreifen. Mit einer neuen Marke, die nach dem Modell Jetta benannt ist, richtet sich der DAX-Konzern vor allem an Erstkäufer in kleineren Städten. Die neue Marke soll mit einer Limousine und zwei SUVs ab dem dritten Quartal 2019 starten.

"Mit Jetta schließen wir in China die Lücke zwischen der etablierten Leitmarke VW im oberen Volumensegment und der Einstiegsmobilität, die etwa ein Drittel des chinesischen Marktes ausmacht", sagte Jürgen Stackmann, Vertriebschef der Marke VW, bei Vorstellung der Pläne. Die Modelle der neuen Marke würden vom Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen in Chengdu produziert.

Volkswagen hat in den vergangenen Jahren die Autoverkäufe in China massiv gesteigert. Mittlerweile setzt die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns knapp die Hälfte aller weltweit verkauften Autos in China ab. Mit Jetta will VW nun neue Käuferschichten erschließen.

"Wir haben (...) erkannt, dass wir große Kundengruppen bislang noch gar nicht erreicht haben", sagte Stackmann laut Redetext mit Blick auf kleinere Städte. Etwa ein Drittel aller Pkw würden in China im Einstiegssegment verkauft, gut 80 Prozent davon gehen laut VW an Erstkäufer. Dieses Segment werde fast ausschließlich von chinesischen Marken bedient. "Hier schlummert also ein enormes Potential, das wir als Volkswagen aktuell nicht ausschöpfen", so der Manager.

