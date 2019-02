LEVERKUSEN (Dow Jones)--Bayer-Aktionäre sollen eine stabile Dividende bekommen, obwohl der Überschuss für 2018 deutlich rückläufig erwartet wird. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will für das vergangene Jahr wie im Vorjahr 2,80 Euro je Aktie auszahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Aufsichtsrat am Tag vor der Bilanzveröffentlichung.

"Wir wollen auch in diesem Jahr unsere Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am Erfolg von Bayer beteiligen und streben aufgrund der höheren Aktienzahl damit insgesamt eine neue Rekordausschüttung an", sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Bei 932,55 Millionen dividendenberechtigten Aktien entspricht der Vorschlag einer Ausschüttungssumme von 2,611 (2,402) Milliarden Euro (plus 8,7 Prozent). Zur Finanzierung der 62,5 Milliarden US-Dollar teuren Monsanto-Übernahme hatte Bayer im Juni vergangenen Jahres 74,6 Millionen neue Aktien ausgegeben.

