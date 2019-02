Bonn (ots) - Der Bundestag reformiert die Regierungsbefragung - und phoenix ändert sein Sendeschema. Abgeordnete können künftig in den Sitzungswochen des Bundestages mittwochs jeweils 60 Minuten lang Fragen von allgemeinem Interesse an Mitglieder der Regierung stellen, das hat der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen. Bislang war die Fragezeit auf 35 Minuten begrenzt. phoenix passt sein Programm diesen neuen Gegebenheiten an und weitet die Live-Berichterstattung aus dem Parlament aus. In den Sitzungswochen des Bundestages überträgt der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF künftig von 13.00 bis 14.00 Uhr die Regierungsbefragung. Am Mittwoch, 13. März, um 13.00 Uhr ist es erstmalig soweit.



Der Bundestag hat außerdem festgelegt, dass sich die Kanzlerin, sowie eine potenzielle Nachfolgerin oder ein potenzieller Nachfolger, künftig dreimal pro Jahr in diesem Rahmen den Fragen der Abgeordneten stellen muss, statt bislang nur zweimal. Auch diese Termine überträgt phoenix live und mit Untertiteln.



