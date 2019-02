LONDON/BERLIN (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat dem Parlament ein Votum über eine Verschiebung des Austrittsdatums für den Fall angeboten, dass die Abgeordneten das Austrittsabkommen ablehnen. In einer Erklärung im Unterhaus sagte May, am 12. März solle wie geplant über das mit der EU ausgehandelte Abkommen abgestimmt werden. Lehne das Parlament das Abkommen ab, soll laut May später über eine "kurze Verlängerung" des Verhandlungszeitraums abgestimmt werden können.

Mit dem Plan verringert sich die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits am 29. März, vor dem May erneut warnte. Die Verschiebung soll laut May aber "nicht länger als bis Ende Juni" dauern und einmalig sein. Die Premierministerin betonte, sie werde den sogenannten Artikel-50-Antrag für den Austritt nicht zurücknehmen. Auch lehnte May ein zweites EU-Referendum entschieden ab und kritisierte Oppositionsführer Jeremy Corbyn für seinen Kurswechsel in dieser Sache.

February 26, 2019

