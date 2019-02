Wenn der Preis des Bitcoins wieder ansteigt, dann ist bisher auch immer der Kurs der Bitcoin Group SE angestiegen. In den sonstigen Tagen verhält sich das Handelsvolumen recht ruhig, größere Veränderungen waren nicht erkennbar. Durch den Anstieg bei der Kryptowährung ging es nun fast wieder auf 20 Euro nach oben. Von den damaligen Hochs ist man aber nun meilenweit entfernt und so wie es aktuell aussieht, wird es wohl auch in naher Zukunft so bleiben.

