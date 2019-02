Anfang des Monats wurde bekannt, dass Tesla für rund 218 Millionen Dollar den Batterietechnik-Spezialisten Maxwell Technologies übernimmt. Maxwell stellt laut Manager Magazin sogenannte Ultrakondensatoren her, die Energiespitzen speichern und schnell abgeben können. Serienreif ist ihr Einsatz als Akku für Elektroautos allerdings längst noch nicht. Während Tesla also an der Zukunft werkelt, agiert der chinesische Konkurrent im Automobil- und Batteriebereich BYD hingegen im Hier und Jetzt - aktuell ... (Achim Graf)

