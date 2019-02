Der Sterling verliert an Glanz und so kann sich der EUR/GBP vom neuen 2019 Tief aus dem Bereich unter 0,8600 erholen. EUR/GBP steigt mit May Rede Nach dem das neue Jahrestief bei 0,8500/85 gebildet wurde, nahm das Kaufinteresse des europäischen Paares zu, während das Verkaufsinteresse gegenüber dem Sterling zulegte. Das britische Pfund verliert an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...