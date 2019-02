Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) will wie im Vorjahr eine Dividende von 2,80 Euro ausschütten, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte Bayer die Dividende acht Jahre in Folge angehoben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 66,53 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,21 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 26. April 2019 statt. Bei 932,55 Millionen dividendenberechtigten ...

