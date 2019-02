Der ehemalige Anwalt des US-Präsidenten hat den US-Präsidenten in Sachen Schweigegeld- und Russland-Affäre belastet und soll noch mehr publik machen wollen.

Der frühere Anwalt von Donald Trump will den US-Präsidenten einem Medienbericht zufolge in einer Anhörung beschuldigen, sich im Amt kriminell verhalten zu haben. Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag berichtete, stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Die Zeitung berief sich dabei auf eine Person, die mit Michael Cohens ...

