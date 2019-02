Airbus hat ein sehr solides Polster bei den Zivilflugzeugen und steigert seine Rentabilität. Doch trotz guter Digitalstrategie lauern Risiken.

Die Airbus-Aktie notiert bei 120 Euro auf einem Fünfjahreshoch. Das ist noch gar nichts, glauben viele Analysten, raten zum Kauf und nennen Kursziele von 124 Euro (Deutsche Bank), 134 Euro (Kepler Chevreux) oder gar 144 Euro (Goldman Sachs). Ist das realistisch oder Zeichen eines überschießenden Optimismus?

Die Erwartung steigender Aktienkurse stützt sich vor allem auf zwei Faktoren: den hohen Bestand an Aufträgen für das Kurz- und Mittelstreckenflugzeug A320 und die guten Aussichten für das hochmoderne Langstreckenflugzeug A350. "Wir nähern uns bei der A350 dem Break-even", sagte Guillaume Faury bei der Bilanzpressekonferenz von Airbus Mitte Februar in Toulouse. Und Noch-Finanzchef Harald Wilhelm fügte mit Blick auf die mit spritsparenden Motoren ausgestattete A320neo hinzu, dass Airbus inzwischen "eine Prämie" für diese Variante erlöse.

674 Exemplare der A350 hat Airbus nach dem Stand Februar noch zu liefern, rund 6.500 sind es bei der A320-Familie. Dieses dicke Polster in Verbindung mit der über die Zeit wachsenden Rentabilität macht die Analysten so sicher, dass Airbus ein guter Kauf ist. Doch Vorsicht: Den Wert des Auftragsbestandes hat Airbus in der Bilanz im Februar halbiert, weil nun statt Listen- die effektiven Preise und die Stornoquoten berücksichtigt werden müssen. Die Analysten stört das nicht.

Der Hersteller produziert Flugzeuge mittlerweile am Fließband: 60 Stück der A320-Familie sollen in diesem Jahr jeden Monat ausgeliefert werden, bis 2021 sollen es 63 werden. Mit der Industrialisierung der Prozesse nehmen die Stückkosten ab. Gleichzeitig zahlen die Airlines für die Neo-Varianten mehr als für ältere.

Was hinzukommt: ...

