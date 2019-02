Mainz (ots) - Derzeit entsteht unter anderem in Breslau, Berlin, Detmold und Holzminden die Kino-Koproduktion "Zwischen uns die Mauer". Der Film erzählt eine Liebesgeschichte im geteilten Deutschland, die durch repressive Staatsgewalt behindert und nahezu zerstört wird. Neben Lea Freund und Tim Bülow in den Hauptrollen spielen Leo Zirner, Lukas Zumbrock, Franziska Weisz, Fritz Karl, Svea Derenthal, Götz Schubert und andere. Regie führt Norbert Lechner. Das Buch stammt von Susanne Fülscher, Antonia Rothe-Liermann und Norbert Lechner nach dem autobiografischen Buch von Katja Hildebrand.



1984 lernen sich die 16-jährige Anna (Lea Freund) aus Westdeutschland und der gleichaltrige DDR-Bürger Philipp (Tim Bülow) bei einem kirchlichen Jugendaustausch in Ostberlin kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber es ist auch eine unmögliche Liebe, denn zwischen ihnen steht die Mauer. Trotz der politischen Umstände und Zwänge versuchen sie, ihre Zuneigung zu leben: Anna und Philipp schreiben sich lange Briefe und treffen sich einige Male in Ostberlin. Doch wie lange kann diese Fernbeziehung halten?



"Zwischen uns die Mauer" ist eine ZDF-Koproduktion mit Kevin Lee Film München, gefördert von dem FFF Bayern, der Film- und Medienstiftung NRW, Nordmedia (Niedersachsen), der FFA sowie dem DFFF. Die verantwortliche ZDF-Redaktion hat Jörg von den Steinen. Gedreht wird voraussichtlich bis Ende April 2019.



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zwischenunsdiemauer



http://twitter.com/ZDFpresse



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121