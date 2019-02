Zürich (ots) - Vom 13. bis 17. März 2019 zeigen die besten

Gartengestalter der Schweiz, wie in Zeiten eines milderen Klimas in

Gärten und auf Terrassen ganzjährig nutzbare Lieblingsplätze

entstehen. Gleichzeitig setzt die diesjährige Giardina einen

Schwerpunkt auf die Themen Technik und Digitalisierung. Zwei

visionäre Projekte veranschaulichen, wie innovative Lösungen die

Planung und Gestaltung von Gärten beeinflussen und verändern. Für ein

extravagantes Highlight sorgt der 400 m2 grosse Japangarten des

deutschen Gartengestalters Reinhold Borsch.



Lieblingsplätze: Der schönste Ort im eigenen Garten



Das mildere Klima gibt Gärten und Aussenräumen im Alltag eine

höhere Bedeutung und verstärkt den Wunsch nach wohnlich gestalteten

Lieblingsplätzen im Freien. An der diesjährigen Giardina

veranschaulichen renommierte Gartengestalter und Newcomer mit

spektakulären 1:1-Gartenbeispielen, wie mit gekonnter Bepflanzung,

raffinierten Lichtkonzepten und einer sorgfältigen Einrichtung

Flächen, Nischen und Ecken entstehen, die zu Wohlfühlorten in der

Natur werden. Dies ganz auf die individuellen Bedürfnisse der

Gartenbesitzer angepasst, ob als Ort der Ruhe und Musse, für

gesellige Anlässe oder Hobby und Freizeit.



Technik und Digitalisierung: Die Zukunft ist da



Technik und Digitalisierung halten bei der Planung, Gestaltung und

Pflege des Gartens Einzug und spielen eine ebenso grosse Rolle wie im

Haus. An der Giardina 2019 zeigen führende Hersteller, wie Technik im

Garten sinnvoll eingesetzt wird: Ob vollautomatisierte

Smart-Gardening-Systeme, effiziente Pooltechnik oder energiesparende

Solarbeleuchtung - moderne Lösungen ermöglichen auch Gärtnerlaien

eine unkomplizierte, energieeffiziente und ressourcenarme

Gartenpflege.



Die Projektgruppe "The Visionaries" greift mit ihrem Projekt

"Digital Garden" das Thema der digitalen Planung und Gestaltung des

Aussenraums auf. Die Besucherinnen und Besucher gehen mit auf eine

interaktiv gestaltete Reise durch die Entstehung eines Vorgartens -

von der Planung über den Bau bis hin zur Umsetzung.



Giardina 2019: Vorfreude pur



Für ein besonderes Highlight sorgt an der diesjährigen Giardina

der deutsche Gartengestalter Reinhold Borsch, der bei seiner dritten

Teilnahme einen 400 m2 grossen Japangarten westlich interpretiert.

Wie Balkone und Kleinterrassen echte Rückzugsorte werden, zeigen die

drei grossen Gartencenter Hauenstein AG, Gartenpflanzen Daepp und

Schwitter gemeinsam mit dem Gestaltungsprofi Kathrin Stengele. Sie

präsentieren eine Siedlung mit zahlreichen Bepflanzungsideen und

sieben thematisch eingerichteten Balkonbeispielen.



Die Giardina 2019 findet vom 13. bis 17. März 2019 in der Messe

Zürich statt. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und donnerstags

jeweils von 9 bis 20 Uhr, am Freitag bis 22 Uhr und am Wochenende von

9 bis 18 Uhr.



