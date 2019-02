Bonn (ots) - Das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un war historisch, auch wenn es keine konkreten Ergebnisse gab. Das soll sich jetzt in Vietnam beim zweiten Gipfeltreffen ändern. So fordert Trump, dass Nordkorea seine Atomwaffen endlich abbaut. Im Gegenzug wollen die USA ihre Wirtschaftssanktionen beenden.



Was ist von dem Gipfeltreffen zu erwarten? Wer setzt sich durch? Wie realistisch sind Trumps Forderungen?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Nataly Jung-Hwa Han, Koreaverband - Wolfgang Nowak, Ex-Planungschef im Kanzleramt - Erik Kirschbaum, Los Angeles Times - Christoph von Marschall, Der Tagesspiegel



