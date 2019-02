Toronto (ots/PRNewswire) -



Fleet Complete startet in einem gemeinsamen Unterfangen mit der SEG Racing Academy in den Niederlanden die Fleet Complete Cycling Academy, eine Radsport-Akademie mit Sitz in Loutraki, Griechenland. Der Start dieser neuen jungen Initiative soll dazu beitragen, die Zukunft griechischer Jung-Radsportler zu beflügeln, zu entwickeln und zu stärken.



"Wir bei Fleet Complete glauben an Innovation und die Menschen, die im Bereich Mobilität aktiv sind, egal in welcher Form. Daher starten wir mit Stolz die Fleet Complete Cycling Academy in Loutraki und hoffen, auf diese Weise zur Zukunft des professionellen Radsports in Griechenland beitragen zu können", so Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Wir möchten eine seltene Gelegenheit bieten, die griechischen Jungathleten hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um den erhofften Erfolg in den Klassikern oder bei den Grand Tours zu erzielen."



Die Fleet Complete Cycling Academy arbeitet mit der SEG Racing Academy in den Niederlanden zusammen, die laut der aktuellen Weltrangliste über das beste Entwicklungsteam verfügt. In den letzten vier Jahren wechselten 12 junge Radsportler nach Absolvieren des Entwicklungsprogramms in den professionellen Bereich. Die SEG Racing Academy wird für die Administration und Entwicklung junger Talente von der Junioren- bis zur U23-Klasse verantwortlich sein.



"Wir sind begeistert, den Plan für unsere erfolgreiche Renn-Akademie um eine neue Größenordnung ausweiten zu dürfen", so Bart von Haaren, Manager der SEG Racing Academy und UCI-lizenzierter Agent für Radsportler. "Die Fleet Complete Cycling Academy, deren Leitung Vasilis Anastopoulous übernehmen wird, wird sich auf die griechische Jugend konzentrieren und einigen der größten griechischen Talente das nötige Werkzeug geben, um ihre weitere Entwicklung in eigene Hand nehmen zu können. Bereits seit unserer Gründung pflegen wir bei der SEG Racing Academy eine enge Beziehung mit Griechenland. Während der letzten fünf Jahre haben unsere Radsportler den Winter im Großraum Loutraki verbracht, um sich auf die Saison vorzubereiten. Es ist wundervoll, dass wir dieses ambitionierte Projekt gemeinsam mit Fleet Complete in Angriff nehmen dürfen."



Die Trainingsplätze der Akademie befinden sich in Loutraki, in der Gegend um Korinth in Griechenland. Hier wird griechischen Jung-Radsportlern ein hochwertiges Trainingsgelände geboten, das auf die Anforderungen des professionellen Radsports in Europa ausgerichtet ist und den Athleten von morgen das richtige Wissen vermittelt.



"Viele junge Athleten zeigen großes Talent im Radsport, aber werden vielleicht niemals die nächste Stufe erreichen, da sie sich nicht bei internationalen Wettrennen behaupten können", fügt Lourakis hinzu. "Sofern nicht die Möglichkeit besteht, an internationalen Rennen teilzunehmen, ist es äußerst schwierig, die Bedürfnisse eines professionellen Radsportlers zu bestimmen. Die Fleet Complete Cycling Academy wird griechischen Jungathleten die nötige professionelle Unterstützung sowie die richtigen Rahmenbedingungen bieten, um sich auf internationaler Ebene messen zu können."



Die Fleet Complete Cycling Academy wird in einem zweijährigen Verfahren gemeinsam mit Radsportvereinen in ganz Griechenland die richtigen Kandidaten auswählen und ein vierköpfiges Team bilden, um dieses zu trainieren, zu entwickeln und schließlich ins internationale Rennen zu schicken. Anwärter können sich nun über die Webseite (https://segcycling.typeform.com/to/WAc0Zm) der Akademie bewerben.



Bilder der Eröffnungsveranstaltung können Sie hier (https://www.dr opbox.com/sh/n5bcw99cmfj9197/AAAsEB5A8-20zbecyEVssojja?dl=0) abrufen.



Um das Launch-Video zu sehen, klicken Sie bitte hier (https://youtu.be/qVl6pIO3y94).



Informationen zu Fleet Complete®



Fleet Complete® ist ein globaler Anbieter von Technologie für vernetzte Fahrzeuge, der erfolgskritische Lösungen für Flotten, Assets und Mobile Workforce Management liefert. Das Unternehmen betreut beinahe 500.000 Abonnenten und über 30.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen. Es pflegt Omni-Channel-Partnerschaften und den Vertrieb mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in zahlreichen europäischen Ländern. Fleet Complete ist eines der weltweit wachstumsstärksten Unternehmen, das mehrfach für Innovation und Wachstum ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie auf fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).



Pressekontakt: David Prusinski EVP, Sales and Marketing Fleet Complete