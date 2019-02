FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Dienstagnachmittag leicht im Plus. Über den Tag gesehen notieren sie ohne großen Schwung um den Vortagesschluss. Die Berichtssaison liefert einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte. So steigen BASF nach einem guten Ausblick mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 67,72 Euro auf ein Viermonatshoch. Der DAX erhöht sich um 0,3 Prozent auf 11.543 Punkte, im Tagestief stand der Index schon bei 11.442 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.287 Punkte nach oben.

Im Fokus steht daneben der bevorstehende Brexit sowie der Weg, den Premierministerin Theresa May nun einschlagen will. May will dem britischen Parlament die Möglichkeit einräumen, den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU zu verschieben, sollten die Parlamentarier ihren Deal mit der EU weiter ablehnen. May strebt aber nur einen kurzen und begrenzten Aufschub des Austrittdatums aus der EU an. Mit den May-Aussagen wurden Medienberichte bestätigt, die das Pfund auf ein Tageshoch von 1,3238 Dollar nach oben geführt hatten. Aktuell notiert das Pfund bei 1,3180 Dollar.

BASF profitiert vom Ausblick

Positiv bewerten Händler die Perspektiven von BASF. "Der Ausblick ist okay", sagt ein Marktteilnehmer. BASF rechnet mit einem Anstieg des EBIT vor Sondereffekten von 1 bis 10 Prozent. Der Konsens geht dagegen nur von einem Plus von 1 Prozent aus. Zu den Zahlen zum vierten Quartal heißt es, diese sähen auf den zweiten Blick besser aus als auf den ersten. BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller sieht das Unternehmen technisch und kommerziell gut positioniert, um vom wachsenden Geschäft mit Batteriematerialien zu profitieren.

Auch aus Europa gibt es Zahlen. Der Kurs des Minen-Unternehmens Fresnillo bricht um 7,5 Prozent auf 902,20 Pence ein. Ein Händler spricht von schwachen Zahlen. Hohe operative Kosten hätten dazu geführt, dass das EBITDA die Schätzungen um etwa 10 Prozent verfehlt habe.

Die Jahreszahlen von Peugeot werden laut NordLB am Markt wenig euphorisch aufgenommen. Zwar seien die Vergleichswerte 2017 durch die Konsolidierung von Opel-Vauxhall verzerrt, zum ersten Mal seit 20 Jahren habe Opel-Vauxhall wieder schwarze Zahlen geschrieben. Doch habe das suspendierte Iran-Geschäft überproportional belastet. Die Aktie notiert 2,2 Prozent leichter.

Für die Aktie von Travis Perkins geht es um 11 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen gute Zahlen für das Schlussquartal 2018 vorgelegt hat. Beim Gewinn übertraf der britische Betreiber von Baumärkten nach Aussage der Barclays-Analysten die Markterwartung um 6 Prozent. Vor allem das Geschäft mit nicht gewerblichen Kunden verlief dabei sehr gut.

Liaison zwischen Ocado und Marks & Spencer erlebt 2. Frühling

Für Ocado geht es an der Londoner Börse um 11,5 Prozent nach oben. Der Online-Händler für Nahrungsmittel führt Gespräche mit Marks & Spencer über ein mögliches Joint Venture. Für Ocado sind dies gute Nachrichten. Erst vor rund zwei Wochen geriet die Aktie schwer unter Druck, nachdem ein Warenlager in Andover abbrannte. Ocado entwickelt vollautomatische Warenlager-Technologien. Entsprechend negativ wurde das Feuer in dem Vorzeige-Warenlager von den Anlegern zur Kenntnis genommen. Marks & Spencer ziehen um 2,2 Prozent an.

Besser als erwartet sind die Zahlen für das 4. Quartal von Aixtron ausgefallen. Den Anlegern missfällt allerdings der Ausblick. Der Maschinenbauer strebt einen Umsatz von 260 bis 290 Millionen Euro an, bleibt damit aber unter der Marktschätzung. Auch das Bruttomargenziel liegt klar unter Konsens. Aixtron verlieren 12 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.287,37 0,22 7,36 9,53 Stoxx-50 3.029,84 0,23 7,10 9,77 DAX 11.542,78 0,33 37,39 9,32 MDAX 24.403,98 0,18 44,56 13,04 TecDAX 2.616,59 -0,28 -7,40 6,79 SDAX 10.864,19 -0,40 -43,65 14,25 FTSE 7.165,69 -0,25 -18,05 6,77 CAC 5.235,31 0,07 3,47 10,67 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,12 0,01 -0,12 US-Zehnjahresrendite 2,65 -0,02 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9.26 Uhr Mo, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 -0,11% 1,1355 1,1341 -1,0% EUR/JPY 125,78 -0,30% 125,83 126,00 +0,0% EUR/CHF 1,1369 +0,03% 1,1360 1,1352 +1,0% EUR/GBP 0,8630 -0,31% 0,8629 0,8690 -4,1% USD/JPY 110,83 -0,21% 110,81 111,11 +1,1% GBP/USD 1,3149 +0,22% 1,3156 1,3052 +3,0% Bitcoin BTC/USD 3.809,75 -0,37% 3.786,75 3.817,75 +2,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,40 55,48 -0,1% -0,08 +20,2% Brent/ICE 65,20 64,76 +0,7% 0,44 +19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,15 1.326,70 -0,2% -2,55 +3,2% Silber (Spot) 15,83 15,89 -0,4% -0,06 +2,2% Platin (Spot) 853,15 854,00 -0,1% -0,85 +7,1% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,2% -0,00 +11,8% ===

