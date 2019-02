BERLIN (Dow Jones)--Die Union geht in der Grundrenten-Frage auf Kollisionskurs mit den Sozialdemokraten. "Ich schließe aus, dass die Union einer Grundrente zustimmt, die ohne jede Form der Bedürftigkeitsprüfung auskommt. Das ist auch eine Frage der Leistungsgerechtigkeit", sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn die SPD jetzt aus selbsttherapeutischen Gründen sagt, dass sie keine Bedürftigkeitsprüfung will, dann ist das ein Signal in die eigenen Reihen. Aber es hat wenig mit dem Koalitionsvertrag zu tun."

Die SPD hatte sich zuvor unnachgiebig in ihren Forderungen zur Einführung einer Grundrente für Geringverdiener gezeigt, die ohne Bedarfsprüfung gewährt werden soll.

Damit wird der Ton innerhalb der großen Koalition schärfer und er wirft Frage zur weiteren Zusammenarbeit der Regierungsparteien in der laufenden Legislaturperiode auf. Die Union hat seit dem Amtsantritt von Kramp-Karrenbauer im vergangenen Dezember ihr konservatives Profil geschärft. Die SPD ist mit dem Vorschlag einer Grundrente und ihren Sozialstaatsreformplänen weiter nach links gerückt.

