++ US-Small-Caps (US2000) kämpfen in der Nähe der 200-Tage-Linie ++ GBPUSD kehrt in Widerstandszone um 1,32 zurück ++ Ölpreis rückläufig in Richtung 64 USD ++ US2000 Beim Überfliegen der wichtigsten Aktienindizes kann es sinnvoll sein, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um den Russell 2000 (US2000) - den Small-Cap-Index der Wall Street - zu analysieren. Die Benchmark stieg in den letzten zwei Monaten um über 27%. Der Kurs näherte sich jedoch der 200-Tage-Linie und dieses technische Hindernis könnte für Käufer die erste Hürde sein. Da die Dynamik der jüngsten Aufwärtsbewegung jedoch wirklich stark war, besteht für Bullen die Chance, die ...

