Es ist Berichtssaison und damit rücken einige Einzelwerte in den Fokus. Einige davon bringen Überraschungen oder besondere Geschichten mit sich. So zum Beispiel Starinvestor Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway. Die Zahlen waren nicht gut, vor allem Kraft Heinz hat Spuren hinterlassen. Ist Berkshire Hathaway auch in Zukunft noch eine Top 5 Aktie der Welt? Negativ überrascht hat auch Tui mit den Jahreszahlen. Hier ist die Aktie in der Folge abgestürzt, allerdings kauft das Management aktuell ...

