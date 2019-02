Am Wochenende pilgerten wieder einmal Tausende eSports-Fans in das polnische Kattowitz und verwandelten die dortige Spodek Arena in einen brodelnden Hexenkessel. Im Rahmen der ESL One Katowice treten jedes Jahr die besten Dota 2-Teams gegeneinander an. Diesmal winkte ein Preisgeld von insgesamt 300.000 US-Dollar. Dieses Jahr erneut mit von der Partie: Daimlers Sternmarke Mercedes Benz, die seit gut anderthalb Jahren als Sponsor der ESL ("Electronic Sports League") fungiert.

Daimler fährt schwere ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...