Die jüngsten Entwicklungen rund um den britischen EU-Austritt haben das Pfund weiter beflügelt. Der Euro bewegte sich hingegen kaum von der Stelle.

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1358 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1361 (Montag: 1,1355) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8802 (0,8807) Euro.

Am Nachmittag gaben besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb, wobei der Euro im Gegenzug ...

