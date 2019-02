Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Nachmittag wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1357 US-Dollar gehandelt und damit ähnlich wie am Morgen.

Zum Franken geht der Euro aktuell mit 1,1366 um. Wie es in einem Devisen-Kommentar bei Valiant heisst, hat sich mit der wahrscheinlicher werdenden Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit auch die Risikobereitschaft der Investoren erhöht. Darunter habe der Franken tendenziell zu leiden. Aktuell notiert er allerdings auf ähnlichem Niveau wie zur Mittagszeit und etwas höher als am Morgen.

Der US-Dollar pendelt bei zuletzt 1,0008 Franken weiterhin um die Parität.

Am ...

