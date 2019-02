Mainz (ots) - Woche 09/19



Di., 26.2.



Bitte Programmänderung ab 4.40 Uhr beachten:



4.40 Leute heute (VPS 4.45)



4.55- hallo deutschland 5.30



(Die Wiederholung "Neu im Kino" entfällt.)



Mi., 27.2.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Petra Gerster



Bitte streichen: Christian Sievers



(Änderung bitte auch für Do., 28.2.2019 beachten.)



Do., 28.2.



Bitte Beginnzeitkorrekturen in der Sportstrecke beachten:



12.55 ZDF SPORT extra Wintersport . . .



ca. 14.05 (VPS 14.10) heute Xpress



ca. 14.10 Uhr Nordische Ski-WM Nordische Kombination, Springen . . .



Fr., 1.3.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



(Änderung bitte auch für Mo., 4.3.2019 beachten.)







Woche 10/19



So., 3.3.



10.15 ZDF SPORT extra Wintersport . . .



Bitte streichen: Bob-WM Damen, 1. und 2. Lauf . . .



