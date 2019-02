Bei HeidelbergCement war diesen Monat ja einiges los. Es wurde die Weichenstellung in Bezug auf die personelle Aufstellung des Vorstands getroffen. So soll der derzeitige Vorstandsvorsitzende (Dr. Bernd Scheifele) per Februar 2020 sein Amt an Dr. Dominik von Achten übergeben. Dr. Scheifele war dann laut HeidelbergCement rund 15 Jahre im Amt als Vorstandsvorsitzender. Offensichtlich will der Aufsichtsrat von HeidelbergCement Dr. Scheifele im Unternehmen halten. Man habe ihn gebeten, "nach Ablauf ... (Peter Niedermeyer)

