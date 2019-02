Wolford muss restrukturieren: In Anbetracht der anhaltend negativen Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2018/19 (Mai 2018 bis Februar 2019: -9 %) leitet der Vorstand der Wolford AG weitere umfassende Restrukturierungsmaßnahmen mit nachhaltigem Kosteneinsparungspotenzial ein, um die Kostenstruktur des Unternehmens an das Umsatzniveau anzupassen, teilt das Unternehmen mit. Das erwartete Einsparpotenzial liege deutlich über zehn Millionen Euro. Überdies sollen die Vertriebsaktivitäten insbesondere in Asien verstärkt. Wolford ist den Angaben zufolge mit den finanzierenden Banken in Verhandlungen, um die verfügbaren Mittel zur Bedienung des dafür erforderlichen Liquiditätsbedarfs sicherzustellen. Wolford plant, im Geschäftsjahr 2020/21 in die Gewinnzone (positives operatives Ergebnis) ...

