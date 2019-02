Berlin, München oder Hamburg nutzen in ausgewiesenen Gebieten stärker als früher ihr Vorkaufsrecht. So wollen sie Mieter vor Verdrängung aus angesagten Vierteln schützen. Doch es gibt Kritik an der Maßnahme.

Wenn Stadtviertel angesagt und teuer werden, plagt so manch alteingesessenen Mieter eine Sorge: Ein Investor kauft das Haus, nach einer Luxussanierung steigt die Miete und am Ende bleibt nur der Auszug. Im Kampf gegen Gentrifizierung ziehen Städte wie Berlin, München und Hamburg immer öfter eine Karte: Sie erlassen für ein beliebtes Gebiet eine sogenannte Soziale Erhaltungsverordnung - auch Erhaltungssatzung oder Milieuschutz genannt - und nutzen dann ihr Vorkaufsrecht, falls ein Kaufinteressent sich nicht an die von ihnen erlassenen Regeln hält. Doch das Instrument ist umstritten.

"Erhaltungssatzungen dürfen nicht dazu führen, dass sich ein Quartier gar nicht mehr entwickeln kann", sagt der Sprecher des Eigentümerverbandes Haus & Grund, Alexander Wiech. Die Auflagen, was an den Wohnungen verändert werden dürfe, seien mancherorts zu strikt. Der Erlass von Erhaltungssatzungen ist nach Angaben des Deutschen Städtetags mit erheblichem Aufwand verbunden und erfordert sorgfältige Vorprüfungen. "In solchen Gebieten sind bauliche Veränderungen am Bestand genehmigungspflichtig", erklärt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy.

Der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass beliebte Städte in Deutschland noch zu zögerlich die Möglichkeit nutzten, eine Soziale Erhaltungsverordnung einzusetzen. Es sei ein gutes Druckmittel in Verhandlungen mit Spekulanten - um am Ende doch eine Abwendungsvereinbarung treffen zu können, ...

