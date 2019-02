Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen zum vierten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Spezialchemieunternehmens für das operative Ergebnis (Ebitda) und den operativen Mittelzufluss hätten enttäuscht, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Iwamoto erhöhte gleichwohl ihre Ebitda-Schätzungen bis 2020 und damit auch das Kursziel. Dabei berücksichtigte sie auch die jüngsten Branchentrends./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144