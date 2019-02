Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Während der MWC Barcelona stellte Kontakt.io, führender Anbieter für Internet der Dinge(IoT)-Standortinfrastruktur, seine Standort- und Sensoranalytik-Softwaresuite Simon AI vor, die sichere und effiziente Anwendungen in Betriebsumgebungen ermöglicht. Die Anwendungsplattform spricht betriebliche Anwender in verschiedenen vertikalen Strukturen an, z. B. Anlagen- und Lagermanager, Betriebs-, Finanz-, Risiko- und Personalmanager, vor allem in kleinen und mittelgroßen Betrieben. Simon AI bietet der Zielgruppe Plug-and-Play-, End-to-End-People- und Asset-Visibilitylösungen an, die zuvor unternehmens- und projektgesteuern Systemintegratoren vorbehalten waren.



Laut dem 2019 State of IT-Bericht von Spiceworks haben kleine und mittelständische Betriebe (small and medium-sized businesses, SMB) im Vergleich zu Großbetrieben eine um das Dreifache geringere Wahrscheinlichkeit, IoT einzuführen, und das nicht ohne Grund. Durch die Komplexität bestehender standort- und sensorbasierter Lösungen sind diese nur für Player mit den Ressourcen von Großbetrieben realisierbar. Ein Ergebnis davon ist, dass das Großunternehmenssegment das einzige Einsatzgebiet ist, in dem IoT nachgewiesenermaßen Geschäftsergebnisse verbessern und Organisationen im entsprechenden Maßstab transformieren kann. Kleine und mittlere Unternehmen sowie agile Teams von Großunternehmen bleiben dabei zurück und haben keinen Zugang zu Lösungen, die sich Problemen wie ineffizienten Arbeitsabläufen und unsicheren Umgebungen annehmen. IoT-Plattformen und End-to-End-Lösungen für Großunternehmen sind für SMB unerreichbar und der Aufbau eigener kostengünstiger Lösungen auf Basis von Opensource-Plattformen erfordert Expertise und Ressourcen, die oft fehlen.



Heute stellte Kontakt.io Simon AI vor, eine Standort- und Sensoranalytiklösung der nächsten Generation für Betriebsumgebungen. Durch die Kombination von Sensoren, RTLS (Real-time Location Systems) und Arbeitsabläufen bietet diese Lösung betrieblichen Anwendern kontextuelle und arbeitsablaufspezifische Einsichten und AI-getriebene Empfehlungen für besseres Assetmanagement, Mitarbeiterproduktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.



"Durch die Vereinfachung des IoT werden Kosten reduziert, Installationen beschleunigt und die eigentlichen Beteiligten bekommen unter Umgehung der IT- und Datenabteilungen Standort- und Sensorinformationen", so Philipp von Gilsa, Geschäftsführer bei Kontakt.io. "Daher wird IoT endlich auch für Anwender in SMB verfügbar und rentabel. Wir haben herausgefunden, dass dieses Segment deutlich unterversorgt ist. Daher bringen wir Simon AI zu den kleineren Playern, damit sie mit großen Unternehmen mithalten oder diese sogar übertreffen können, indem sie ihre Geschäftsergebnisse durch das Internet der Dinge voranbringen."



Als End-to-End-Lösung verfügt Simon AI über alle nötigen Komponenten, von Sensor- und Location-Tags bis zur finalen Anwendung, und ist sofort einsatzfähig, ohne dass hierfür Entwicklerkenntnisse nötig sind. Dadurch können betriebliche Anwender schnell risikofreie Wirksamkeitsnachweise führen und bereits Wochen nach der Einrichtung aussagekräftige Ergebnisse erzielen.



Simon AI wurde die letzten fünf Monate als private Betaversion eingesetzt und die ersten Pilotprodukte mit Kunden in Gesundheits- und Industriesektoren sind bereits gestartet. Die erste öffentliche Vorstellung der Plattform findet während der MWC Barcelona statt. Sie können die Demonstration der Lösung auf dem Ruckus Networks-Stand 2G51 und 2K8EX in Halle 2 ansehen.



Weitere Informationen finden Sie unter getsimon.ai (http://getsimon.ai/).



Informationen zu Kontakt.io



Kontakt.io vereinfacht das Standort-IoT. Mit seiner offenen, modularen und Hardware-agnostischen Technologieplattform und sofort einsatzfähigen Integrationslösungen beschleunigt Kontakt.io die Zeit bis zur Markteinführung und reduziert die Entwicklungskosten für standort- und sensorgesteuerte Lösungen. Die BLE-Infrastruktur von Kontakt.io ist offen und modular und besteht aus drei Schichten: Der Kern-API und Cloud-Middleware für Infrastrukturmanagement und Datenintegration. Der Konnektivitätsschicht zur Unterstützung der firmeneigenen BLE-Gateways, SDKs und Agenten, die auf WLAN-Zugangspunkten von Drittanbietern laufen. Und zuletzt schließlich der Geräteschicht, die ein reiches Portfolio an proprietären BLE-Beacons, Tags und Firmware-Entwicklungskits für externe Anbieter bietet. Zusammen bilden diese Schichten ein stabiles Fundament für verschiedene Anwendungen, einschließlich standortbasiertem Inhalt, Innenraum-Positionierung und Wegfindung, Asset-Tracking (RTLS), Sicherheit und Umgebungskontrolle. Seit 2013 ist Kontakt.io führend im BLE IoT-Markt, mit über 1,5 Millionen Geräte und einer treuen Basis weltweit über 20.000 Partnern und Kunden. 2019 startete Kontakt.io Simon AI, die nächste Generation der Standort- und Sensoranalytik-Softwaresuite für Betriebsumgebungen mit Spezialisierung auf betrieblichen Anwendern.



