Fiat Chrysler will 4,5 Milliarden US-Dollar in fünf seiner Werke in Michigan investieren. Durch dieses und weitere Projekte sollen 6500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Das ist Musik in den Ohren von US-Präsident Donald Trump: Der italo-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) will insgesamt 4,5 Milliarden in den USA investieren und 6500 neue Jobs schaffen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Eine moderne Jeep-Fabrik soll mehr als 3800 Jobs schaffen. Außerdem will FCA die Produktion in fünf bestehenden Fabriken hochfahren.

Damit realisiert Fiat Chrysler den Plan, den das Unternehmen im Juni noch unter dem im Sommer verstorbenen Vorstandsvorsitzenden Sergio Marchionne angekündigt hatte. Der Fünf-Jahresplan konzentriert sich vor allem auf vier starke Marken des Konzerns ...

