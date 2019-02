Aventri, ein marktführender Anbieter von Event Management Software (EMS), kündigt die Einführung von BadgeNow an, der erste Self-Service-Ausweisdrucker, der Eventplanern hochwertige Farbausweise bietet. Dieser On-Demand-Ausweisdrucker ermöglicht Kunden von Aventri einen schnellen und einfachen Check-in-Vorgang von Veranstaltungsteilnehmern vor Ort. BadgeNow lässt sich mit der Registrierungsplattform von Aventri integrieren, über die nahtlos Teilnehmerinformationen in Echtzeit übermittelt werden können.

"Wir sind hocherfreut, BadgeNow auf dem Markt einführen zu können, sodass Teilnehmer die neue Technologie testen können", so Brian Friedman, Vizepräsident für Digital Innovation bei Aventri. "Nach der Übernahme von ITN International im Herbst 2018 begannen wir mit der Entwicklung eines Produktes, mit dem unsere Kunden beim Check-in-Vorgang bei Veranstaltungen dringend benötigte Zeit sparen können. Es ist uns eine große Freude, unseren Kunden eine effiziente Möglichkeit anzubieten, mit der sie bei ihren Veranstaltungen in nur 12 Sekunden Ausweise drucken und so das Aushändigen dieser einfacher gestalten können."

BadgeNow bietet mehr konfigurierbare Teilnehmerdetails als sämtliche Konkurrenzprodukte. Neben Vorname, Nachname und Unternehmen können Eventplaner mit BadgeNow auch alle weiteren gewünschten Details von Aventri Registration hinzufügen, wie z. B. die Teilnehmer-Kategorie, die dann direkt auf den Ausweis gedruckt werden. BadgeNow muss nicht erst eingerichtet werden, sodass stressige Probleme mit Hardware-Kompatibilität und Ausweismaterial-Management vermieden werden. Darüber hinaus kann es sofort mit Wi-Fi, 4G oder Ethernet verbunden werden.

Vier bemerkenswerte Funktionen von BadgeNow:

Kompatibilitätsgarantie: BadgeNow funktioniert nahtlos mit Aventri Registration auf allen Geräten. Drucken Sie Ausweise direkt und automatisch über Aventri Admin, Self-Service oder Self-Scan Check-in.

BadgeNow funktioniert nahtlos mit Aventri Registration auf allen Geräten. Drucken Sie Ausweise direkt und automatisch über Aventri Admin, Self-Service oder Self-Scan Check-in. Müheloses Einrichten: Seien Sie nicht länger auf Ihr IT-Team angewiesen, um Ihr Betriebssystem mit spezifischen Konfigurationen einzurichten, die sich mit jeder Veranstaltung ändern. Starten Sie Aventri Registration, richten Sie eine zuverlässige Wi-Fi-, 4G- oder Ethernet-Verbindung ein und schon können Sie das Check-in mit BadgeNow beginnen.

Seien Sie nicht länger auf Ihr IT-Team angewiesen, um Ihr Betriebssystem mit spezifischen Konfigurationen einzurichten, die sich mit jeder Veranstaltung ändern. Starten Sie Aventri Registration, richten Sie eine zuverlässige Wi-Fi-, 4G- oder Ethernet-Verbindung ein und schon können Sie das Check-in mit BadgeNow beginnen. Kürzere Wartezeiten: Führen Sie den Check-in-Vorgang bei Veranstaltungen schneller durch, indem Sie die Last auf mehrere Drucker verteilen.

Führen Sie den Check-in-Vorgang bei Veranstaltungen schneller durch, indem Sie die Last auf mehrere Drucker verteilen. Ferndruck: Drucken Sie Ausweise aus der Ferne oder vor Ort über sämtliche Geräte, Telefone oder Laptops, die Aventri Mobile, Admin oder Self-Service Check-in ermöglichen.

Das BadgeNow-Gerät wird vorkonfiguriert sowie mit ausreichend Ausweisen, 4G-/Wi-Fi-Router und Netzkabel zur Veranstaltung des Kunden geliefert.

Sie haben Interesse daran, BadgeNow bei Ihrer nächsten Veranstaltung zu verwenden? Dann besuchen Sie Aventri.com.

Contacts:

Kayla Starta

(888) 602-7566 Durchw.: 721