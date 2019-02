Straubing (ots) - Ein schnelles Umdenken und eine Änderung des Konsumverhaltens sind dringend erforderlich. Einige Läden bieten bereits verpackungsfreie Waren an, die Supermarktkette Real ist gerade auf den Zug aufgesprungen und will auf Plastiktüten für Obst und Gemüse verzichten. Das zieht natürlich etwas mehr Aufwand der Verbraucher nach sich. Doch wer schlichtweg zu faul ist, auf Plastik zu verzichten, der sollte sich vor Augen halten, dass die kurze Lust an der Bequemlichkeit eine lange Last nach sich zieht: Laut Umweltbundesamt dauert es im Schnitt 450 Jahre, bis sich Kunststoff zersetzt hat.



