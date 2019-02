Nach der Korrektur im vierten Quartal des vergangenen Jahres hat die Amazon-Aktie pünktlich zur Jahreswende den Turnaround geschafft und eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Diese führte bereits am 18. Januar mit einem Kurs von 1.506,00 Euro zum bisherigen Höchststand in diesem Jahr. Im Anschluss an eine leichte Korrektur ist die Aktie Ende Januar in eine Seitwärtsbewegung knapp unterhalb des Januar-Hochs übergegangen. So belaufen sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf 12,02 Prozent. Anleger ... (Alexander Hirschler)

