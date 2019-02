Der Sportartikelhersteller bietet für Sportlerinnen einen Hidschab an - dafür gibt es Kritik aus dem französischen Kabinett und Aufrufe zum Boykott.

Ein Kopftuch für Joggerinnen der Sportartikel-Kette Decathlon sorgt in Frankreich für Empörung. Der sogenannte Renn-Hidschab wurde auf der französischen Webseite des Unternehmens zum Kauf angeboten und löste heftige Reaktionen bis hin zu Boykott-Aufrufen und Drohungen aus. Eigentlich wollte Decathlon das Kopftuch in Frankreich auf den Markt bringen - machte aber am Dienstagabend einen Rückzieher. Der muslimische "Hidschab" ist ein Kopftuch, das Haare und Hals bedeckt.

Zunächst hatte Decathlon auf Twitter erklärt, dass die Kopfbedeckung nur in Marokko erhältlich sei. Dann hieß es, dass der "Hidschab" bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...