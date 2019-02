Der Vorreiter in der Tourismusbranche der Region wird neue Aspekte der Ökotourismus-Revolution vorstellen, die er in den VAE selbst ausgelöst hat

Die Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) wird auf der 53. Ausgabe der ITB Berlin, die vom 6. bis 10. März stattfindet, exklusiv über aktuelle Entwicklungen beim Management der Organisation sowie im Hinblick auf das Kultur- und Ökotourismusprofil informieren.

Shurooq gehört zu den 10.000 besten Unternehmen und Organisationen aus über 180 Ländern, die ihre Teilnahme an der größten Messe der internationalen Reisebranche bestätigt haben. Der Shurooq-Stand wird im Pavillon der Sharjah Commerce and Tourism Development Authority (SCTDA) präsentiert, der eine Plattform bietet, um den Besuchern aus der ganzen Welt die Bemühungen der Sharjah und ihrer Unterorganisationen bei der Realisierung der "Sharjah Vision 2021" vorzustellen. In diesem Jahr werden auf der ITB Berlin rund 10 Millionen Besucher erwartet.

Zu den wichtigsten Ankündigungen von Shurooq gehört die Bekanntgabe des Namens eines neuen Management-Unternehmens für seine Ökotourismus-Destinationen unter der Marke "Sharjah Collection" Kingfisher Lodge in Kalba, Al Faya Lodge in Mleiha und Al Badayer Oasis in der Al Badayer-Wüste.

Shurooq wird außerdem zusätzliche Einrichtungen für viele seiner sonstigen Ferienanlagen vorstellen, darunter die Insel Al Noor und das Archäologie- und Ökotourismusprojekt Mleiha, und stellt das neueste Juwel seines gastronomischen Portfolios vor das Al Bait Hotel, das kürzlich auf dem Territorium des größten Restaurierungsprojekts der Region, Heart of Sharjah, eröffnet wurde. Das Projekt wird unter der Federführung von Shurooq durchgeführt.

Ahmed Al Qaseer,Chief Operating Officer, sagte: "Zum zwölften Malin Folge nimmt Shurooq an der ITB Berlin teil, als Teil seiner Mission und Vision, die größten Erfolge von Sharjah im Reise- und Tourismussektor auf führenden globalen Plattformen zu präsentieren. Wir kehren in diesem Jahr mit neuen und aufregenden Ankündigungen und unvergesslichen Besuchererlebnissen zurück, die das Wachstum unseres Unternehmensprofils widerspiegeln."

Er fügte hinzu: "Wir werden auf dem SCTDA-Pavillon in Halle 2.2 vertreten sein und den Stand 102 belegen, wo wir uns auf Treffen mit bestehenden und neuen internationalen Partnern freuen. Die Höhe der Investitionen in den Tourismus, die Sharjah anzieht, wächst weiterhin phänomenal schnell, und die Messe bietet uns eine ideale Gelegenheit, unsere wichtigsten Neuigkeiten mit allen Interessierten aus dem Gastgewerbe sowie mit anderen Projektentwicklern und ausländischen Investoren zu teilen."

