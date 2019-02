Nach den neuen Lizenzverträgen wird Selexis dazu beitragen, Turguts Pipeline von Biosimilar-Produkten in der Onkologie voranzutreiben

Selexis SA und Turgut Pharmaceuticals (Turgut Ilaclari A.S.) haben heute bekannt gegeben, dass sie zwei kommerzielle Lizenzverträge unterzeichnet haben, im Rahmen derer Turgut die SURE Technology Platform und SURE CHO-M Cell Line von Selexis für die Entwicklung von zwei qualitativ hochwertigen Biosimilar-Antikörpern nutzen wird: ein Immun-Checkpoint-Inhibitor zur Behandlung bestimmter Krebsarten und ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung von metastasiertem HER2-positiven Brustkrebs. Durch die Hinzufügung dieser Lizenzverträge arbeiten die Unternehmen nun gemeinsam an der Entwicklung mehrerer Biosimilar-Produkte für Krebs und Entzündungskrankheiten. Die Unternehmen gaben die Unterzeichnung der letzten vorherigen kommerziellen Lizenzverträge im Dezember 2017 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006259/de/

"In etwas unter drei Jahren haben wir fünf kommerzielle Lizenzverträge mit dem Team von Turgut unterzeichnet, um dessen Pipeline von qualitativ hochwertigen Biosimilars voranzubringen. Unsere Technologie und Zelllinie haben sich in der Entwicklung von Biosimilars als wirkungsvoll erwiesen, was angesichts des enormen Bedarfs an mehr Zugang zu lebensverändernden Biologika für Patienten unglaublich wichtig ist?, sagte Marco Bocci, PhD, DPharm, Vice President für Lizenzierung und Geschäftsentwicklung bei Selexis. "Turgut teilt unser Ziel, Patienten neue Medikamente schneller und kosteneffizienter zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg, den wir bislang mit Turgut verzeichnen konnten, treibt unsere Zusammenarbeit an und wir freuen uns sehr, ihre Bemühungen zur Markteinführung von Biosimilars unter diesen neuen Verträgen auch in Zukunft zu unterstützen."

Die urheberrechtlich geschützte SURE-Technologieplattform von Selexis ermöglicht die schnelle, stabile und kosteneffiziente Herstellung von praktisch allen rekombinanten Proteinen, einschließlich Biosimilars, und bietet eine nahtlose Integration des Kontinuums der Biologika-Entwicklung, von der Entdeckung bis zur Vermarktung. Unter Verwendung der SURE-Technologieplattform hat Selexis erfolgreich zahlreiche Biosimilars hervorgebracht, einschließlich vermarkteter Produkte, die über Glykan-Profile verfügen, die Originalpräparaten entsprechen.

"Bei diesen beiden Produkten handelt es sich um bahnbrechende Behandlungen, die die Zugänglichkeit auf eine viel größere Patientenpopulation ausdehnen könnte?, sagte Serdar Alpan, MD, PhD, Leiter der Biotechnologie-Gruppe von Turgut Pharmaceuticals. "Als Experte für Zelllinienentwicklung und etablierter Partner von Turgut geben uns die Tools und Technologien von Selexis den Wettbewerbsvorteil, den wir brauchen, um unsere Biosimilar-Programme voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, in diesen Programmen Fortschritte zu erzielen.?

Die SURE CHO-M-Zelllinie von Selexis ist eine urheberrechtlich geschützte Hochleistungssäugerzelllinie, die aus CHO-K1-Zellen abgeleitet und für die Herstellung von therapeutischen rekombinanten Proteinen und monoklonalen Antikörpern verwendet wird. Die Wachstums- und Herstellungseigenschaften der SURE CHO-M-Zelllinie von Selexis sind klar definiert und die Kultivierungsstrategie wurde optimiert, was eine schnellere und effizientere Maßstabsvergrößerung auf Bioreaktoren erlaubt. Therapeutika, die unter Verwendung der SURE CHO-M-Zellen von Selexis erstellt werden, befinden sich sowohl in klinischen Studien als auch in vermarkteten Produkten.

Über Selexis SA

Selexis SA ist der Weltmarktführer in der Entwicklung von Zelllinien mit Best-in-class-Modulartechnik und hochspezialisierten Lösungen, die es der Life Sciences-Branche erlauben, innovative Medikamente und Impfstoffe schnell zu entdecken, zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Unsere weltweiten Partner setzen Selexis-Technologien ein, um mehr als 110 Arzneimittel in klinischer Entwicklung und die Herstellung von vier kommerziellen Produkten voranzutreiben. Als Teil eines umfassenden Arzneimittelentwicklungsverfahrens verkürzen die Technologien des Unternehmens Entwicklungszeiten und reduzieren Herstellungsrisiken. Im Juni 2017 wurde Selexis Teil der JSR Life Sciences-Gruppe. Das CDMO-Dienstleistungsangebot von JSR nutzt die vollständige Funktionalität der urheberrechtliche geschützten SURETechnology Platform von Selexis, um der Branche eine umfassende Komplettlösung anzubieten. Mehr dazu unter www.selexis.com.

Über Turgut Pharmaceuticals

Die Turgut Group ist mit über 50 Jahren Erfahrung eines der bedeutendsten Unternehmen der türkischen pharmazeutischen Industrie. Die Gruppe hat vor Kurzem seine phamazeutischen Geschäftstätigkeiten mit Schwerpunkt auf Biotechnologie unter Turgut Pharmaceuticals integriert. Mit seinen weltweiten Kooperationspartnern, einer vollintegrierten Entwicklungsplattform für monoklonale Antikörper und einer weltweiten Standards entsprechenden GMP-Biotech-Produktionsanlage ist Turgut Pharmaceuticals das führende Biotechunternehmen in der Türkei, das die Vision verfolgt, qualitative hochwertige Biosimilars zu entwickeln, die den Anforderungen der stark reglementierten Märkte wie Europa und den Vereinigten Staaten entsprechen. www.turgutilac.com.tr

