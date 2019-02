Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -



Das richtige Spektrum und die richtige Menge an Licht am richtigen Punkt des Pflanzenlebenszyklus zu haben, kann einen signifikanten Unterschied für die Qualität des Endprodukts bedeuten und sich auf die Wachstumseigenschaften der Pflanze auswirken. Diese neue Beleuchtungs-Leistungszertifizierung bietet zertifizierte Daten, die Endverbrauchern (Anbauern, Spezifizierern, Designern usw.) dabei helfen, die geeigneten Produkte für ihre Beleuchtungsbedürfnisse auszuwählen. Dieses flexible Zertifizierungsprogramm ermöglicht verschiedene Spektra, Technologien und Lichtniveaus, um die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzpflanzenarten berücksichtigen zu können.



"Wir freuen uns, mit unserem neuen Gartenbau-Zertifizierungsprogramm an den Start gehen zu können. Es wird sowohl Spezifizierern als auch Endverbrauchern dabei helfen, hochwertige Gartenbau-Beleuchtungsprodukte für ihre spezifische Anwendung auszuwählen", so Todd Straka, Director of Performance Testing bei UL. "Durch die Teilnahme an diesem Programm, werden Hersteller die Möglichkeit haben, ihre Produkte noch stärker vom Wettbewerb abzugrenzen, indem sie nach erfolgreichem Bestehen der Qualifizierungstests anhand der Leistungstestspezifikationen der UL S 8000 das hochgeschätzte Prüfzeichen der UL-Leistungszertifizierung auf ihren Produktverpackungen und in ihren Marketing-Materialien verwenden."



Gartenbau-Beleuchtung ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente auf dem Beleuchtungsmarkt. UL unterstützt Hersteller bereits dabei, Gartenbau-Beleuchtungsanlagen auf den Markt zu bringen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Dies wird durch die Zertifizierung von Produkten und das Verfassen von Standards ermöglicht, die das Vertrauen der Branche genießen.



Dieses neue Gartenbau-Leistungszertifizierungsprogramm gibt Auskunft über wesentliche Kriterien, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Anforderungen in Bezug auf verschiedene Lichttechnologien und Beleuchtungsanlagen zu erfüllen.



Die Daten der Beleuchtungsprodukte, die die Leistungsspezifikationen der UL S 8000 erfüllen, werden über das UL Product iQ zu finden sein. Dabei handelt es sich um ein durchsuchbares Online-Zertifizierungsverzeichnis, das Informationen zu vertrauenswürdige UL-Einträgen, -Klassifizierungen und -Anerkennungen bereitstellt.



Erfahren Sie mehr über das UL-Zertifizierungsprogramm für Gartenbau-Beleuchtung unter: connect.ul.com/HorticulturalPerformance



UL steht für sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen überall. Durch die Anwendung von Wissenschaft bewältigen wir Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Schutz und Nachhaltigkeit. Unsere gemeinnützige Muttergesellschaft ist im Bereich der Normentwicklung, wissenschaftlichen Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Unser gewerbliches Geschäft testet, inspiziert, auditiert, zertifiziert, validiert, berät und trainiert. Dies unterstützen wir mit Softwarelösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Das UL-Prüfzeichen schafft Vertrauen und ermöglicht die sichere Einführung innovativer, neuer Produkte und Technologien. Wir alle bei UL teilen eine Leidenschaft dafür, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Um mehr über unsere Business-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie UL.com.



