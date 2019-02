Die deutsche Industrie hat sich skeptisch zu einer möglichen Verschiebung des Brexits geäußert. "Priorität muss die Vermeidung größeren wirtschaftlichen Schadens haben. Sollte London eine Verlängerung beantragen, muss es zu einer echten Lösung der Probleme kommen", sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Deutschen Presse-Agentur. Die Gefahr bestehe, dass die britische Politik Zeit kaufe und die Beantwortung der Sachfragen nur verschiebe. "Dann wären unsere Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt. Auch die Gefahr eines harten Brexits bleibt im Raum."

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Dienstag erklärt, sie wolle das Parlament über eine Brexit-Verschiebung abstimmen lassen. "Mit einer Verlängerung ist der No Deal aber nicht vom Tisch", sagte May im Unterhaus in London. Wie lange genau der EU-Austritt verschoben werden könnte, ließ May offen. Sie machte jedoch deutlich, dass eine Verlängerung der Austrittsfrist über Juni hinaus sehr unwahrscheinlich ist. Zuvor hatte sie im Streit um den EU-Austritt immer strikt am Austrittsdatum 29. März festgehalten.

Sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen wieder scheitern, will May die Abgeordneten vor die Wahl zwischen einem Ausscheiden ohne Abkommen oder einer "kurzen Verlängerung" stellen./als/DP/zb

