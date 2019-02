"Mittelbayerische Zeitung" zu Nordkorea:

"Trumps Achterbahnfahrt in der Nordkorea-Diplomatie steht im krassen Gegensatz zu den klaren Einschätzungen der amerikanischen Geheimdienste. Diese haben dem Kongress in ihrer internationalen Bedrohungsanalyse gerade erst dargelegt, warum sie es für "höchst unwahrscheinlich" halten, dass Kim seine Atomwaffen aufgebe. Das Regime in Pjöngjang erkenne darin seine Überlebensstrategie, lautet die unmissverständliche Botschaft."/yyzz/DP/he

