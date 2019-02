'Rhein-Neckar-Zeitung' zu soziale Gerechtigkeit

Nein, es verhält sich vielmehr so, dass sich die Armut verfestigt. Wir erleben derzeit eine extrem lang anhaltende eine Boomphase. Doch diese geht völlig an den Armen vorbei. Die Schlangen an den Tafeln werden nicht kürzer (und diese wiederum nicht leerer, weil der reichere Teil der Bevölkerung die Hälfte aller gekauften Lebensmitteln wegwirft). Da läuft etwas falsch. Die SPD hat sich angesichts des Superwahljahres 2019 für einen sozialeren Kurs entschieden. Die Union sollte sich anschließen. Das Land braucht eine neue soziale Gerechtigkeit./yyzz/DP/zb

