'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Brexit

(.) Ein Verschieben wäre in jedem Fall peinlich: ein Eingeständnis des Unvermögens der britischen Politik, zu einer einheitlichen Haltung zu kommen; was im Grunde ja auch fast unmöglich ist. Für May wäre die Verlängerung ein taktischer Zug, um die Kehrtwende des Labour-Führers Corbyn, der jetzt offen für ein zweites Referendum ist, zu unterlaufen und die Gegner ihres Abkommens unter Druck zu setzen. Was aber sollte in zwei Monaten geklärt werden, was in zwei Jahren zuvor nicht so geklärt werden konnte, dass es im Unterhaus Bestand hätte? Doch zweifellos ist alles, was einen ungeregelten Austritt verhindert, besser als das große Chaos. (.) Westminster - das stand für ein vielfach bewundertes politisches System. Darauf können sich seine Akteure, ehrlich gesagt, nicht mehr viel einbilden./yyzz/DP/zb

AXC0019 2019-02-27/05:35