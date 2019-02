'Volksstimme' zum Stand der Brexit-Verhandlungen

Vernunft bricht sich Bahn. Premierministerin Theresa May spielt nicht mehr "Alles oder Nichts". Ihre Staatssekretäre haben sie gewaltsam in die richtige Richtung rücken müssen. Und auch auf die Gefahr hin, nicht mehr Herrin des Verfahrens zu sein, übernimmt sie den Vorschlag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper, der sehr wahrscheinlich eine parteiübergreifende Mehrheit finden wird. Der Countdown beginnt also neu und endet diesmal im Juni. Der Ausstieg ohne einen Vertrag ist erst einmal abgewendet. Die gewonnene Zeit bietet die Chance für einen geregelten Brexit. Die Dinge geraten in Fluss. Selbst Labour-Chef Jeremy Corbyn befürwortet plötzlich ein zweites Referendum. Der Übermut der konservativen No-Deal-Befürworter kühlt sich ab. Es wächst die Zahl derjenigen, die nach einem Kompromiss suchen. Auch die Labour-Rebellen wollen eine konstruktive Lösung. Aber ist May fähig, die Chance zu nutzen? Bisher macht sie keine gute Figur./yyzz/DP/zb

